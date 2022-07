Hérissons, oiseaux, écureuils… Dans le garage de cette maison, Tom, Amandine et Léonie recueillent et soignent les animaux sauvages en détresse. Brut a passé une journée à l'Hôpital Faune Sauvage.

“Il y a environ 616 espèces qu’on prend en charge. L’unique but, c’est de les stabiliser et de les référer sur d’autres centres de soins après pour tout le côté réhabilitation.” Aménagé en dessous d’une maison, l’Hôpital Faune Sauvage, situé à Laroque, récupère les animaux blessés ou en détresse dans le but de les soigner puis les réinsérer dans la nature.

“Il faut réparer le mal que l'Homme peut faire à ces animaux”

En règle générale, les animaux qui arrivent à l’Hôpital Faune Sauvage sont directement recueillis par des particuliers. Tom, Amandine, et Léonie ont ensuite pour mission de stabiliser l’animal pour ensuite le renvoyer vers une clinique vétérinaire ou un centre de soins. “Souvent ce sont des particuliers qui trouvent les animaux. Nous, on voit avec eux pour que l’animal puisse être transmis au centre de soins, ou bien dans une clinique vétérinaire proche de chez eux”, explique Amandine, chef de soins.

Pour Tom, cofondateur et chef de la clinique, il est important “d’aider ces animaux sauvages car on fait partie d’une chaîne, on est un maillon de cette chaîne aussi.” Avec cet hôpital aménagé dans un garage, il espère “pouvoir restaurer la biodiversité qui est en déclin” et rattraper les erreurs de l'Homme. “Souvent, ce qu’on a ici en soins, c’est dû à l’homme. Il faut réparer un petit peu, justement, le mal qu’on peut faire à tous ces animaux-là".