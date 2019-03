VIDEO. Tigre vs lion : Quel est le meilleur chasseur ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le tigre : un athlète

Le lion est considéré comme "le roi des animaux". Pourtant, le tigre est plus massif que lui. En effet, pouvant peser jusqu'à 423 kilos, le tigre détient une masse musculaire de 70 %. Aussi, le félin est un véritable athlète puisqu'il est capable de bondir à plus de 4 mètres de hauteur et parvient à nager et à grimper aux arbres sans difficulté. Les cerfs, les singes ou encore les buffles redoutent ses canines longues de 9 centimètres. Cependant, le tigre n'est statistiquement pas le prédateur le plus performant puisque son taux de réussite en chasse ne surpasse pas les 10 %.

Le lion : un stratège

Le lion ne dépasse pas les 300 kilos mais il est le plus rapide des deux. Sur 20 mètres, le félin peut atteindre 60 km/h et sauter jusqu'à plus de 10 mètres de long grâce à ses pattes puissantes. Quant à la chasse, ce sont principalement les femelles qui s'y attèlent. Œuvrant en groupe, elles s'attaquent à un large panel de proies : du lapin à l'éléphant en passant par le zèbre et la girafe. Leur déploiement stratégique permet à cette espèce de détenir un taux de réussite en chasse de 25 %, détrônant ainsi le tigre.