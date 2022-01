BRUT

Tanasia Swift sauve les côtes new-yorkaises avec... des huîtres. Elle travaille pour le "Projet du milliard d'huîtres", une organisation à but non lucratif qui récupère des coquilles d'huîtres auprès de restaurants pour construire des récifs.

"J'ai la chance d'aller sur le terrain, de travailler avec la communauté pour réintroduire les huîtres dans notre port, en faisant participer les habitants", se réjouit Tanasia. Les récifs ostréicoles sont en effet essentiels pour des côtes en bonne santé. Les huîtres utilisées sont nées dans une écloserie et ont grandi sur des coquilles d'huîtres.

Des filtres naturels

Une fois à maturité, les huitres sont placées dans des structures récifales, où elles filtrent l'eau polluée et attirent la vie marine. "Elles pompent l'eau de la colonne d'eau, elles gardent le phytoplancton pour se nourrir, et pour les déchets, elles les enveloppent de mucus, ce qui crée de lourdes particules qui tombent au fond de l'eau. C'est comme ça que se forment les récifs, ces structures en 3D où les poissons et d'autres bestioles se cachent", développe Tanasia. Les récifs peuvent même protéger la ville des inondations : elles créent une barrière naturelle entre le port et la terre.

New York, ancienne capitale mondiale de l'huitre

New York était la capitale mondiale de l’huître. Dans les années 1600, près de la moitié des huîtres au monde se trouvaient dans cette région. Mais petit à petit, on a commencé à surpêcher ces huîtres, au point qu'elles ne puissent plus maintenir leur population. Le Billion Oyster Project espère ainsi réintroduire un milliard d'huîtres vivantes dans le port de New York d'ici à 2035.

La population d'huîtres aux États-Unis décline depuis 100 ans. Des projets de restauration similaires sont menés en Floride, en Alabama ou encore en Californie.