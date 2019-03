VIDEO. Reforest'Action, une entreprise qui plante des forêts grâce à l'action des internautes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Depuis 2010, plus de 3 millions d'arbres ont été plantés par l'entreprise Reforest'Action. À 60 km de Paris, vêtus d'un t-shirt à l'effigie de l'entreprise, des bénévoles mettent la main à la pâte. Avec un sac de plants dans une main et une pioche dans l'autre, ils sèment des chênes, des noyers et des alisiers sous les conseils d'un technicien forestier aguerri. Ce jour-là, ils auront planté 1500 arbres à l'endroit même où une forêt avait été décimée par la chalarose, une maladie invasive.

Pour Stéphane Hallaire, le fondateur de Reforest'Action, reboiser les terres est "la meilleure solution contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité." Pour financer son projet, il propose aux particuliers et aux entreprises d'acheter virtuellement des arbres via le site Internet de l'organisation. Ainsi, pour quelques euros, des internautes participent à la plantation de forêts entières dans plusieurs continents.

Les bienfaits de la forêt

Stéphane Hallaire rappelle que les forêts sont touchées par les maladies, les incendies, les tempêtes mais aussi par la déforestation qui sévit dans les zones tropicales. Pourtant, ces arbres ont un rôle conséquent dans la lutte contre la pollution. Selon lui, le CO2 émis tout au long de notre vie peut être compensé par la plantation d'une forêt d'environ 5000 arbres. Le reboisement "permet aussi de renforcer la biodiversité, de filtrer l'eau, de retenir les sols et de créer de l'emploi", souligne-t-il.

Plus de 86 000 personnes réunies par Reforest'Action ont permis d'ériger des forêts à travers le monde.