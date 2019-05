VIDEO. Les rhinocéros de Sumatra pourront-ils échapper à l'extinction ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il en resterait moins de 80 dans la nature, voire 30 selon des estimations moins optimistes. Le rhinocéros de Sumatra est l'une des espèces les plus menacées au monde, notamment à cause du braconnage et du déclin de son habitat naturel. Alors qu'ils peuplaient une large zone d'Asie-Pacifique, ces mammifères survivent aujourd'hui sur des territoires restreints d'Indonésie. Les derniers spécimens sont si dispersés qu'ils peinent à se reproduire, ce qui ne laisse que peu d'espoir pour l'avenir de cette espèce.

Un programme de survie

Pour le sauver, les autorités indonésiennes et une coalition d'organisations se sont associées pour lancer l'opération "Sumatran Rhino Rescue". L'objectif ? Localiser les rhinocéros isolés et les réunir dans des sanctuaires pour favoriser leur reproduction. Un programme similaire avait été amorcé en 1984 mais il s'était soldé par un échec : sur les 40 rhinocéros capturés, 19 avaient trouvé la mort à cause de traitements inadaptés ou de maladies. Afin d'éviter que le phénomène ne récidive, le nouveau programme s'appuie sur une meilleure connaissance du rhinocéros et sur des soins vétérinaires plus adaptés.

En 20 ans, le nombre de rhinocéros de Sumatra a chuté de 70 %.