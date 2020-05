VIDEO. Les fourniers roux, de véritables oiseaux architectes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Originaires d'Amérique du Sud, les fourniers regroupent huit espèces parmi lesquelles le fournier roux, emblème de l'Argentine. Leurs nids en forme de four sont à l'origine de leur nom. Pour les fabriquer, ces petits architectes travaillent sans relâche jusqu'à plusieurs semaines. Ils commencent par collecter de la boue ou de la bouse qu'ils mêlent avec différents matériaux, comme de la paille, afin de former un mortier. Ils le déposent ensuite couche après couche pour façonner cette structure.

Un intérieur parfaitement organisé

Mais c'est surtout à l'intérieur que se cache la partie la plus importante : une paroi incurvée forme une chambre conçue pour abriter les œufs. Accessible uniquement par une ouverture étroite, cette partie du nid est ainsi protégée des prédateurs. Leurs nids auraient également une utilité thermique : la température intérieure est plus chaude qu'à l'extérieur et connaisent moins de variations.

Les fourniers réutilisent rarement un nid d'une année à l'autre. Ils en construisent généralement un nouveau avant chaque ponte, souvent à côté ou même au-dessus de l'ancien. D'autres espèces d'oiseaux peuvent alors profiter des anciens nids pour y pondre à leur tour.