VIDEO. Les coraux pourraient-ils être de plus en plus résistants face au changement climatique ?

En Nouvelle-Calédonie, l'Institut de Recherche pour le Développement teste la résilience des coraux face aux changements que devrait connaître l'océan. "Si on arrive à 2°C en plus et à une acidification des océans à moins de 7,7 (de pH), le GIEC prévoit une perte jusqu'à 90 % des récifs coralliens. Il semblerait qu'on a perdu jusqu'à 50 % des récifs sur la Grande Barrière de corail aujourd'hui", explique Riccardo Rodolfo-Metalpa, chargé de Recherche à l'IRD. Toutes les émissions de CO2 qui sont présentes dans l'atmosphère sont absorbées à peu près à 30 % par les océans. Cela conduit à une baisse du pH et plus il est bas, plus il est acide.

Un espoir pour les récifs coralliens ?

Cependant, il existerait des coraux capables de résister à cette acidité. Ils viennent du site de Bouraké, à 60 kilomètres au nord de Nouméa. "Dans ce site proche des mangroves, on a des coraux qui résistent à des conditions extrêmes en températures, en acidité et en pourcentage d'oxygène", développe Riccardo Rodolfo-Metalpa. Les scientifiques cherchent désormais à savoir si la résistance de ces coraux est due à une adaptation lente à leur environnement depuis des générations ou s'ils peuvent s'acclimater rapidement à des changements extrêmes. Aussi, ils cherchent à savoir dans quelles mesures il sera possible d'utiliser ces souches de coraux pour repeupler les récifs abîmés par le réchauffement ou d'autres événements à l'avenir.