VIDEO. Le Transcanadien, le plus grand sentier de randonnée au monde

Ce ne sont pas moins de 24 000 kilomètres de parcours qui traversent le pays d'est en ouest, de l'Atlantique au Pacifique. En 2017 au Canada, le plus grand sentier de randonnée au monde a été inauguré : le Transcanadien. Outre la marche à pied, il est possible de parcourir des portions à cheval, à vélo, en kayak et même à ski. Un circuit hors norme qui a de quoi attirer tous les férus de promenade.

Montagnes, lacs, forêts denses, prairies… Le sentier donne l'occasion de sillonner les paysages grandioses et variés de 13 provinces et territoires canadiens. Pour un randonneur lambda, il faut compter environ deux ans pour venir à bout de ce parcours gargantuesque.