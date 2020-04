VIDEO. Le rat-trompette, un animal mystérieux et menacé

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le desman des Pyrénées aussi appelé rat-trompette est endémique de la chaîne de montagnes du sud de la France et du nord ouest de la péninsule ibérique. Il est reconnaissable grâce à sa trompe poilue et mobile, un organe particulièrement sensible qui lui permet de se situer dans l'espace, aussi bien sur terre que dans l'eau. Cette trompe est aussi ce qui facilite le repère de ses proies comme les larves aquatiques ou les insectes emportés par le courant.

Un animal très discret…

Le rat-trompette est très difficile à observer : il pèse entre 50 et 70 grammes, il est très discret et est surtout actif la nuit. Beaucoup de mystères demeurent ainsi quant à certains aspects de son comportement.

...Et menacé

En 25 ans, l'espèce a vu son aire de répartition diminuer de près de 60 %. L'animal est notamment menacé par la pollution qui empoisonne ses proies. S'ajoutent à cela la construction d'aménagements comme des ponts et des barrages mais aussi la prédation d'animaux comme le chat, la loutre ou le vison. La population du rat-trompette étant aujourd'hui fragmentée, il y a aussi un risque de consanguinité.

Des solutions ?

Après 6 années d'études, le programme LIFE+Desman a apporté plusieurs pistes de solutions comme améliorer la connectivité entre les différents bassins versants, améliorer la qualité de l'eau et réévaluer le statut de conservation de l'espèce pour la faire passer de "vulnérable" à "en danger".