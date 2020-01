VIDEO. La salamandre aveugle du Texas, une créature très étrange

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Mais à quoi pourrait bien ressembler un animal coupé du monde depuis des milliers d'années, plongé dans un lieu obscur et pauvre en oxygène et en nourriture... Voici Eurycea rathbuni, la salamandre aveugle du Texas. Cet animal vit exclusivement dans des grottes et n'existe que dans un environnement extrêmement isolé et spécifique. On ne trouve cette salamandre qu'à un endroit sur Terre : un réseau de grottes aux alentours de la ville de San Marcos, au Texas.

Yeux inexistants, peau transclucide...

Ces grottes obscures et immergées ont eu un impact considérable sur l'évolution de cette salamandre. Elle a perdu toute pigmentation, son corps apparaît donc translucide, laissant apparaître le sang qui le traverse. Cela est notamment visible sur ses branchies extérieures qui lui permettent d'obtenir l'oxygène dont elle a besoin en restant sous l'eau. Ce mode de vie aquatique a aussi atrophié ses pattes, car elles n'ont plus besoin de supporter son poids. Elle a aussi perdu ses yeux au cours du temps, aujourd'hui réduits à deux taches noires.

La salamandre aveugle du Texas est classée en danger au niveau fédéral, où des efforts sont faits pour protéger les sources d'eau qui lui fournissent son habitat.