Là où elle se développe, cette forme de vie étrange et visqueuse flotte à la surface de l'eau et peut étouffer la vie marine. C'est la morve de mer.

Une matière épaisse et visqueuse qui flotte à la surface de l'eau et qui peut étouffer la vie marine. C'est la "morve de mer", scientifiquement appelée "mucilage marin" : il s'agit d'une combinaison de substances ressemblant à du mucus qui finissent par former une mousse de mer géante. La morve de mer est en fait un écosystème de micro-organismes se nourrissant de restes d'excréments, de plantes mortes, d'animaux morts... Et elle peut être mortelle pour certaines créatures marines. "Elle peut étouffer et tuer le corail, elle tue les éponges, elle entre dans les branchies des poissons. Pour certains mollusques et crustacés, quand ils s'ouvrent, la morve se coince à l'intérieur et ils ne peuvent plus se refermer", s'inquiète McKenzie Margarethe, naturaliste marine.

Comment se forme-t-elle ?

La morve de mer se forme généralement lorsque la chaleur rencontre la matière organique dans l'eau. Mais le changement climatique pourrait bien l'aggraver. "Malheureusement, la mer de Marmara présente la conjoncture parfaite pour une épidémie saisonnière. Non seulement des eaux usées non traitées y sont déversées depuis 40 ans, mais elle est également exposée au ruissellement agricole depuis des décennies", pointe la naturaliste marine. Les épidémies de morve ont été déclenchées par l'augmentation de la pollution dans la région des Keys en Floride et par la marée noire de la société BP dans le Golfe du Mexique.

S'en débarrasser, une tâche fastidieuse ?

Dans la mer de Marmara, l'épidémie s'est accumulée pendant des mois jusqu'à l'annonce par la Turquie d'une opération de nettoyage le 8 juin 2021, avec plus de 25 bateaux et plus de 1000 travailleurs... Mais le simple fait de retirer la morve de mer risque de ne pas suffire. "Si les problèmes de base ne sont pas réglés, comme les eaux usées non traitées, le ruissellement agricole et le changement climatique, nous allons assister à une augmentation continue et croissante des épidémies saisonnières", conclut McKenzie Margarethe.