VIDEO. \"Je pleure pour Penny et je pleure notre précieuse planète\" : vive émotion en plein Parlement australien

Vive émotion au Parlement australien. La sénatrice Janet Rice a livré un plaidoyer poignant. La sénatrice membre des Verts australiens a notamment rendu un hommage fort à sa femme Penny, décédée dans les incendies qui ont ravagé le pays ces derniers mois. "Peut-être que certaines des choses que j'ai apprises au cours des cinq mois qui se sont écoulés depuis la mort de Penny peuvent nous aider à trouver comment gérer les pertes de cet été", a-t-elle tonné, en larmes.

Je pleure pour Penny et je pleure notre précieuse planète, en particulier les forêts et la faune et la flore que nous aimions tant et que nous avons tant protégées.