VIDEO. En Bulgarie, trois oursons orphelins retrouvent leur liberté

Radostina, Jonas et Mitko. Ce sont les noms des trois oursons retrouvés seuls dans une montagne en Bulgarie. À seulement 3 mois, ils ont été séparés de leur mère qui a sans doute été victime de braconnage. Les membres de l'association Four Paws étaient loin de s'imaginer que ces petits orphelins perdus en pleine forêt pourraient survivre à leur malheur. "Nous nous sommes lancés dans cette mission de sauvetage, dans cet immense challenge, sans savoir ce qui allait se passer", raconte Yavor Gechev, membre de l'association. Les oursons ont été placés au Dancing Bears Park où ils ont été nourris et soignés avant de rejoindre un sanctuaire spécialisé en Grèce.

Défi relevé

Un an plus tard, les oursons sont fin prêts à être réintroduits dans la nature. Les spécialistes ont jugé qu'ils étaient suffisamment forts et âgés pour survivre dans un milieu sauvage. Le 5 mai 2019, ils ont été conduits en Bulgarie dans un milieu montagneux et densément boisé. Leur remise en liberté a été suivie de près grâce à des capteurs GPS chargés de surveiller leur comportement et leur adaptation à leur nouvel environnement.

Pour les membres de Four Paws, ce retour à la vie sauvage a été une "récompense" pour tout le travail accompli.