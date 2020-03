VIDEO. Elle se bat contre les compagnies pétrolières et contre son pays pour sauver l\'Amazonie

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Nemo se définit comme une "gardienne de la forêt". Elle se bat contre les compagnies pétrolières et contre son pays, l'Équateur, pour sauver des milliers d'hectares de l'Amazonie. "Elle est intouchable parce qu'elle nous donne la vie", dit Nemo. En Équateur, le gouvernement a cédé une partie de ses forêts aux multinationales du pétrole. "Il n'y a plus d'arbres, ils ont été coupés, il y a des routes, des élevages… Nous ne nous laisserons pas faire", lance-t-elle. Nemo et les membres de sa communauté ont attaqué le gouvernement équatorien en justice. En juillet 2019, un tribunal a suspendu la mise aux enchères de son territoire.

Pour faire parler de son combat, Nemo a participé à New York à une marche pour le climat organisée par Greta Thunberg. Aujourd'hui, elle espère que sa fille pourra continuer à grandir dans cette nature préservée : "On veut vivre comme ça, sainement, librement."

