VIDEO. Dans les coulisses du plus gros nid d\'oiseaux au monde

7 mètres de long. C'est la taille que peut faire le nid construit par des républicains sociaux. Cette petite espèce de passereau endémique des zones arides du sud de l'Afrique est en effet capable de construire un nid de cette ampleur, faisant de lui l'un des plus gros nids au monde. Bâtis sur de grands arbres ou sur des poteaux, ils peuvent accueillir plus de 100 couples et leur progéniture. Ces habitats collectifs offrent de nombreux avantages. Ils servent notamment de remparts contre certains prédateurs. Mais dans ces régions arides du Kalahari, ils offrent surtout une protection efficace face aux températures extrêmes.

Une organisation hors pair

En plus d'être gigantesques, ces nids hors norme sont également très bien organisés. Au centre, les chambres individuelles permettent de garder la chaleur pendant la nuit. Autour, d'autres espaces servent à s'abriter de la chaleur du jour. Cette collocation géante est d'ailleurs basée sur la coopération : les jeunes élèvent d'autres oisillons, qu'ils soient de leur famille ou non.

Des règles bien établies

Pour éviter que certains ne profitent du confort sans contribuer aux tâches communes, plusieurs mécanismes sont mis en place. D'abord, les liens de parenté avec les voisins encourageraient l'oiseau à travailler pour la survie de sa famille. De plus, il y aurait également des superviseurs chargés de punir les oiseaux ne participants pas assez à l'entretien collectif.