VIDEO. Dans l\'archipel des Galápagos, une marée noire évitée de justesse

Les images de l'incident sont impressionnantes mais le pire aurait été évité. Un bateau vient de déverser une partie de son réservoir dans le port de San Cristóbal, une île des Galápagos. Rapidement, l'état d'urgence a été déclaré et les secours sont intervenus afin de contenir la nappe de carburant menaçant la biodiversité exceptionnelle des Galápagos. Classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'Humanité, l'archipel abrite une faune et une flore unique. D'après le gouvernement, la fuite a été contenue et aucune espèce n'est en danger.

Il reste cependant encore 750 litres de diesel à extraire du réservoir toujours immergé. "C'est horrible qu'on ait laissé un déversement de pétrole se produire dans un des grands trésors écologiques de la planète (...) Le pétrole persiste dans les écosystèmes côtiers pendant des années, tuant la faune et perturbant les chaînes alimentaires et c'est impossible de tout nettoyer", explique Kristen Monsell, avocate au Centre pour la diversité biologique.