Velue, noire et plus bruyante que les autres, c'est la plus grande abeille que l'on trouve en Europe. Voilà pourquoi il faut la protéger...

Velue et particulièrement imposante, le xylocope est un peu le cauchemar des personnes qui ont la phobie des insectes. Du haut de ces 5 centimètres d'envergure, c'est la plus grosse abeille d'Europe. Elle est impressionnante par son bruit et sa taille mais elle est inoffensive. La porte-parole de l'ONG Pollinis, Julie Pêcheur se veut d'ailleurs rassurante : "Il faut l'observer, la regarder, voir à quel point c'est un animal magnifique et penser à quel point c'est un animal précieux. Donc c'est très important de ne surtout pas la tuer, de ne surtout pas sortir les bombes d'insecticide."

C'est quoi cette abeille ?

On pourrait la comparer à un gros bourdon ou a un scarabée qui aurait appris à voler. Le mâle est reconnaissable à ses petites tâches orangées sur les antennes, mais contrairement à la femelle, il n'a pas de dard.

Elle vit où ?

Contrairement à ses cousines, les abeilles domestiques, le xylocope ne vit pas dans une ruche. Solitaire, elle se met en couple quelque temps pour se reproduire mais reste la majorité du temps seule. Cet insecte a la caractéristique de faire son nid dans le bois : "Mais elle ne va pas se nourrir du bois, elle ne va pas amener ses copines comme des termites et ruiner l'infrastructure de votre maison. En revanche, elle va creuser un tunnel avec un diamètre d'un centimètre, un centimètre et demi dans lequel elle va déposer sa progéniture."