VIDEO. Connaissez-vous le bec-en-sabot du Nil ?

En plus de ses caractéristiques physiques peu communes, le bec-en-sabot du Nil est un chasseur-pêcheur très agile : en attendant une proie, il se tient longuement en embuscade puis s'élance à grande vitesse. En un instant, il attrape et écrase son futur repas grâce à son bec tranchant et crochu. Il se nourrit principalement de dipneustes d'Afrique et d'autres poissons. Il peut aussi manger des grenouilles, des jeunes oiseaux, des rongeurs ou encore des bébés crocodiles.

Un bec hors-norme

Le bec-en-sabot du Nil vit dans des marécages difficiles d'accès, dans l'est de l'Afrique tropicale. Pendant la nidification, il défend âprement son territoire bordé de roseaux et de papyrus. En vol, il rétracte son cou comme les hérons ou les pélicans et utilise les courants d'air pour monter et planer. Aussi, c'est son étonnant bec qui le caractérise : avec ses 23 centimètres de long et ses 10 centimètres de large, il est parfois plus gros que sa tête.