VIDEO. Connaissez-vous l\'hippocampe pygmée, le roi du camouflage ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Il est plus petit qu'un trombone. En plus de sa petite taille, l'hippocampe pygmée est un véritable as du camouflage. Vivant dans le bassin indo-pacifique, ces hippocampes sont en effet très difficiles à observer du fait de leur taille combinée à leur habilité à se camoufler.

Pour se protéger des prédateurs, les hippocampes pygmées passent toute leur vie d'adulte sur des alcyonacea, des coraux dans lesquels ils se fondent en imitant leur forme et leur couleur comme le jaune, le rose, le violet… En laboratoire, il a d'ailleurs été découvert qu'en grandissant, un hippocampe pygmée juvénile pouvait adapter sa couleur pour la faire correspondre au corail qui lui était fourni.

Une espèce en danger ?

Aujourd'hui, les données disponibles restent insuffisantes pour permettre aux scientifiques d'établir un inventaire des populations et des dangers qui pèsent sur elles. Mais les pressions auxquelles les coraux sont soumis comme l'acidification des océans et la destruction des récifs pourraient impacter les différentes espèces, ces dernières dépendant des coraux pour vivre.