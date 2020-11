VIDEO. Comment les yeux des animaux ont-ils évolué pour s'adapter à leur mode de vie ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans les forêts, les savanes, les montagnes, les villes, des yeux de toutes sortes scrutent notre planète. Ronds ou ovales, fixes ou mobiles, simples ou composés, ces yeux permettent de voir le monde de façons radicalement différentes. Chaque organe oculaire est le fruit de centaines de millions d'années d'évolution qui l'ont adapté aux besoins de chaque animal : grand ou petit, terrestre ou aquatique, carnivore ou herbivore, chasseur ou chassé. "Au fil des millénaires, les yeux se sont divisés en deux catégories principales : les yeux complexes, que l'on retrouve plutôt chez les insectes et les crustacés, et les yeux caméras, présents chez les vertébrés, dont l'homme", explique Damien Gatinel, ophtalmologiste.

Des pupilles aux formes variées

Parmi les yeux caméras, on retrouve différentes tailles, allant jusqu'à ceux des calamars géants, plus gros qu'un ballon de basket. Mais on retrouve aussi des pupilles aux formes variées : rondes, horizontales, verticales, ondulées…"Pour s'adapter à leur mode de vie, certains animaux ont même développé des aptitudes très spécifiques. Par exemple, le caméléon possède deux yeux totalement mobiles et indépendants, lui permettant de regarder à deux endroits en même temps et d'avoir un champ de vision quasi-complet, couvrant 342 degrés. Ceci lui confère un avantage de taille pour pour saisir ses proies et se protéger des prédateurs", développe Damien Gatinel.