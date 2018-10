VIDEO. Chassés depuis des siècles, des ours viennent d’être réintroduits dans les Pyrénées

Sauver une espèce menacée d’extinction. Tel est l’objectif du gouvernement avec cette opération lancée par l’ex-ministre de l’Écologie Nicolas Hulot. Début octobre, deux ourses slovènes ont été relâchées dans les montages pyrénéennes afin de faire perdurer cette espèce, décimée par les chasseurs au fil des décennies. "La disparition de l’ours dans les Pyrénées n’est absolument pas naturelle" confirme Alain Reynes, directeur de l’association L’Ours-Adet. "C’est complètement le fait de l’homme en particulier et historiquement de la chasse qui a été autorisée jusqu’en 1962 en France."

Malgré la loi, les ours sont toujours abattus

En 1996, deux ourses sont également relâchées dans les Pyrénées. Melba, l’une d’entre elles, est abattue par un chasseur un an plus tard. Les éleveurs accusent en effet les ours de dévaster leurs élevages, et donc, de causer une perte importante de revenus malgré les indemnisations versées par l’État pour chaque bête tuée par un ours. Aujourd’hui, les manifestations anti-ours perdurent. Dans une vidéo amateur tournée en 2017, on peut apercevoir une dizaine de chasseurs encagoulés déterminés à abattre chaque ours. "L’État est resté sourd face aux demandes de nos élus, de nos organisations citoyennes ou professionnelles", tonne l’un d’entre eux. "Alors, nous avons décidé de réouvrir la chasse à l’ours en Ariège et de mener une résistance active face aux agents de l’État." Malgré les menaces, 11 ours ont été relâchés dans les Pyrénées et se sont reproduits. Nicolas Alban, chef de projet pour la réintroduction des deux ourses affirme que la population d’ours bruns se portent beaucoup mieux qu’il y a 10 ou 20 ans. On en compte aujourd'hui près de 43.