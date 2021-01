VIDEO. Australie : 1 an après les terribles incendies, le pays continue de panser ses plaies

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les feux de brousse de l'été dernier ont été l'une des pires catastrophes naturelles que l'Australie ait connues. 34 personnes ont perdu la vie et un peu plus de 3000 maisons ont été détruites par les flammes. Aujourd'hui, l'Australie continue de panser ses plaies un an après le "Black summer" la terrible saison des feux de 2019-2020. "Environ un an après les feux de brousse, nous avons maintenant une meilleure idée des pertes que ça a causé à notre environnement : environ 3 milliards d'animaux ont été tués ou déplacés et près de 7 milliards d'arbres ont été détruits ou endommagés", explique Kita Ashman, écologie au WWF Australie.

Le koala, particulièrement touché

Parmi les espèces les plus touchées, on retrouve un animal emblématique : le koala. Certains ont pu être sauvés par des volontaires, parfois aidés par des chiens. De nombreux koalas sont morts, d'autres ont été déplacés dans des forêts épargnés par les flammes ou dans des centres vétérinaires. En tout, sur une population totale de 80 000 à 329 000 koalas selon différentes estimations, 61 000 d'entre eux ont été impactés par les feux de brousse. En novembre 2020, le gouvernement a promis 18 millions de dollars australiens, soit 11,5 millions d'euros pour financer notamment la restauration de leur habitat et un grand inventaire pour évaluer le nombre d'individus restants. De leur côté, les ONG WWF et IFAW prévoient de replanter des dizaines de milliers d'eucalyptus afin de former des corridors écologiques.

À l'avenir, les saisons des incendies devraient être plus longues et les conditions favorables à des feux plus fréquents, en raison du réchauffement climatique.