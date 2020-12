VIDEO. Au Vanuatu, des habitants en guerre contre les déchets plastique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Le lagon est vert, mais avant il était bleu, vraiment bleu turquoise…"

Une bombe insecticide qui flotte depuis des années, un amas de déchets qui viennent polluer l'eau turquoise…c'est le constat de la population d'Erakor Bridge. Tous les samedis, elle se réunit pour ramasser ces déchets accumulés en masse. "Nous commençons au bord du lagon et nous remontons vers les jardins. Le samedi, nous utilisons également des pirogues pour aller ramasser les détritus sur l'eau", explique un habitant.

De plus en plus de plastique

Certains habitants brûlent leurs déchets et une partie d'entre eux volent dans le lagon. Aussi, d'autres n'utilisent pas les poubelles et les déchets finissent dans le lagon. Ainsi, aujourd'hui au Vanuatu, la gestion des déchets est une véritable problématique : la population augmente et fait de plus en plus ses courses au supermarché. Conséquence : il y a de plus en plus de plastique.

Certains objets interdits

Récemment, plusieurs objets en plastique ont été interdits, comme les sacs, les pailles, la vaisselle jetable et les boîtes en polystyrène. Mais, selon certains habitants, d'autres déchets comme les couches jetables doivent être interdits.