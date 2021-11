Saint-Martin : le paradis retrouvé des tortues de mer

La réserve naturelle de Saint-Martin, c’est près de 30 km2 où évoluent des tortues de mer. L’île multiplie les efforts pour protéger cette espèce menacée par le tourisme. La mangrove, une zone d’abri des tortues, a beaucoup souffert du passage de l'ouragan Irma. Aujourd’hui, des arbustes tropicaux, le palétuvier rouge notamment, sont cultivés pour reconstituer cet habitat. "Quand la plante grandit, ses racines vont sortir et créer des maisons pour les tous petits poissons et les tortues", explique Ashley Daniel, garde animatrice de la réserve naturelle de Saint-Martin. Plusieurs milliers de ces plantes ont déjà été replantées sur l’île.

Des règles strictes

Pour protéger ces espèces fragiles, les clubs de plongée et les loueurs de bateaux doivent payer une redevance reversée à la réserve et respecter des règles strictes : interdiction de pêcher et de jeter l’ancre dans le sable. Ces efforts payent. Depuis quelques mois, les tortues broutent à nouveau les prairies sous-marines.