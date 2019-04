Polynésie : des coraux menacés par le changement climatique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À Moorea en Polynésie française, le lagon est d'une richesse exceptionnelle, le lieu de reproduction de nombreuses espèces sous-marines. Mais depuis plusieurs semaines, un phénomène inquiétant est apparu : les coraux perdent leurs couleurs. "C’est beaucoup plus que les autres années (...) et ça parait beaucoup plus violent", craint Laetitia Hédouin, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). La chaleur et la température de l'eau, à plus de 29°C, au-dessus de la normale, stressent les coraux qui expulsent les algues qui vivent dans leur tissu et les nourrissent. Alors affamés, ils blanchissent.

L'espoir d'une baisse de la température

D'autres îles sont concernées par le phénomène. Les chercheurs essayent donc de trouver des coraux capables de résister à la chaleur. Les prochaines semaines seront cruciales. Si la température de l'eau baisse, les coraux ont encore une chance de survie, mais leur régénération prendra de toute façon plusieurs années.

