Pêche : la saison de pêche du thon bat son plein en Bretagne

C’est un moment attendu par beaucoup de curieux : le retour des pêcheurs de thon. Les étals sont remplis et certains poissons peuvent peser jusqu’à 50 kilogrammes. Le prix est beaucoup moins cher que dans la grande distribution puisque le kilo est à 2,5 euros pour les animaux abîmés et à 5 euros pour les espèces intactes. La durée de conservation de ces poissons est de deux ans s’ils sont mis en conserve.



Une grande quantité de thon

Pour exécuter la mise en conserve, chacun sa recette. "Nous, on met un petit peu d’échalote dans le fond du bocal, ensuite on met des morceaux de thon, du laurier, un petit peu d’huile d’olive et on stérilise pendant deux heures", développe une consommatrice. La plupart du thon qui vient d’être pêché sera envoyé après dans des conserveries. Les personnes qui regardent ce retour de pêche sont admiratives du travail réalisé par les marins. Il y a beaucoup de poissons en ce moment dans les eaux bretonnes.