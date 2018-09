Parcs animaliers : le royaume des oiseaux

Ils viennent de toute la planète : 3 000 oiseaux, 300 espèces différentes élevées, soignées, présentées au cœur d'une région aux mille étangs, la Dombes, dans l'Ain. Cet ibis rouge originaire d'Amérique du Sud fait partie des derniers nés. il a à peine dix jours. Dans la nurserie, on est aux petits soins pour lui. À l'extérieur, c'est l'heure du petit-déjeuner. Dans cette volière, des marabouts, des hérons goliath, des perroquets gris du Gabon, tous originaires du continent africain.

300 000 visiteurs chaque année

Sur 35 hectares, c'est l'un des plus grands et des plus anciens parcs ornithologiques de France. Avec une particularité depuis dix ans : les pensionnaires sont aussi les acteurs d'un spectacle. Chaque jour, un ballet aérien. Les oiseaux prennent leur envol sous les yeux des visiteurs. Ces bernaches d'Hawaï qui partent en promenade sont les futures vedettes du spectacle de l'année prochaine. Elles n'ont que quatre mois, mais on les entraîne déjà à se produire sur scène. Le secret : une complicité dès la naissance. Partout, une grande proximité. Dans la volière de ces petits perroquets australiens, les loris, les visiteurs sont au contact, comme des soigneurs. Chaque année, ils sont près de 300 000 à se plonger le temps d'une journée dans le monde des oiseaux.

