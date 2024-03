Moule, calamar, escargot : qui sera élu mollusque de l'année ?

Baveux, dégoûtants et répugnants… Les limaces, escargots et autres gastéropodes, terreurs de nos potagers, ont pourtant leur propre concours de beauté : le concours du Mollusque international de l'année se tient à partir de mercredi 13 mars et jusqu'au 14 avril. Le vote est organisé par le Centre d’étude de la biodiversité génomique, basé à Francfort, en Allemagne.

Cinq finalistes ont été sélectionnés parmi plus de 50 espèces différentes. Parmi eux cette année, une moule d’eau douce de l’Alabama aux États-Unis dont un spécimen a atteint l’âge canonique de 79 ans ; un calamar de l’Atlantique à huit bras capables de filer à 40 km/h pour échapper à ses prédateurs ; et trois espèces de gastéropodes, dont le fameux Phuphania Crossei, "un escargot que l’on trouve dans les forêts tropicales de Thaïlande", explique Carola Greve, la directrice du laboratoire LOEWE de Francfort.

"Le Phuphania Crossei peut émettre une lumière verte et ressemble alors à une sorte de bâton lumineux vivant." Carola Greve, la directrice du laboratoire LOEWE de Francfort

"C’est très rare chez les escargots terrestres. Peut-être que cette bioluminescence sert à échapper aux prédateurs. Produire de la lumière prend beaucoup d’énergie à l’animal", précise la spécialiste.

And the winner 2023 is…

Comme chaque année, le génome du mollusque qui remportera le concours sera cartographié pour mieux comprendre son évolution et son intérêt scientifique. "Les mollusques sont apparus dès le début de la vie animale sur la Terre, il y a environ 500 millions d’années, détaille Julia Sigwart, responsable de la section d’études des mollusques, On en découvre de nouvelles espèces chaque année. On peut penser qu’un escargot ressemble à n’importe quel escargot mais il en existe près de 100 000 espèces différentes ! Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup d’avancées médicales proviennent des travaux sur les mollusques, notamment en neurobiologie", affirme la scientifique.

En 2023, c’est un escargot marin originaire des côtes du Chili et du Pérou qui a remporté le concours. Un ormeau très apprécié des gastronomes et menacé par la surpêche.