Agriculture : une étude démontre l'efficacité des prédateurs naturels comme alternative aux pesticides

Comment aider les agriculteurs à se passer des pesticides ? Pour certains, cela passe par le "biocontrôle", ou favoriser la biodiversité et les mécanismes naturels. Une étude menée par des chercheurs brésiliens et américains, publiée le 6 mars, démontre justement à quel point les prédateurs naturels peuvent représenter une alternative aux pesticides.

Premier avantage : ces prédateurs sont déjà là dans la nature. Si on n'y fait pas forcément attention, ils sont pourtant précieux, rappelle Thibaut Malausa, spécialiste du "biocontrôle" à l'INRAE : "Typiquement, ça va être des coccinelles, des chrysopes, des carabes et des oiseaux. Tous les animaux qui en mangent d'autres et qui sont relativement gros..."

"Travailler dans l'intérêt de l'agriculteur"

Ces animaux vont s'attaquer aux pucerons et autres nuisibles qui ravagent les cultures. D'après les calculs effectués par des chercheurs brésiliens, ils permettent de réduire la population de nuisibles de 73% en moyenne. Ils entraînent également une augmentation des rendements des cultures de 25 % : "Si on veut vraiment travailler dans l'intérêt de l'agriculteur, en termes de coût bénéfice de ce qu'on lui propose, c'est très clairement vers ces méthodes-là qu'il faut aller. Il faut essayer de gérer cette biodiversité fonctionnelle pour qu'ils soient plus nombreux, plus impactant sur les bioagresseurs. On peut rajouter éventuellement des mélanges fleuris, des haies..."

Ces techniques de "biocontrôle" visent à réduire l'usage des pesticides et elles peuvent être associées à l'épandage de bio pesticides, des produits à base de champignons, de bactéries ou autre micro-organisme. En France, le "Grand Défi biocontrôle" vient d'être lancé à l'occasion du salon de l'Agriculture. Il vise à accélérer l’innovation, développer et diversifier les solutions de bio contrôle avec un investissement de 42 millions d'euros dans le cadre de France 2030.