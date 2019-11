Mexique : les récifs de Cabo Pulmo reprennent vie

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un écosystème peut reprendre vie. La réserve naturelle de Cabo Pulmo, au Mexique, en est la preuve. Il suffit de plonger quelques secondes sous l'eau pour retrouver les carangues, qui sont là par milliers, ne formant qu'un seul bloc énorme. Pourtant, il y a vingt-cinq ans, il n'y avait plus rien en raison de la surpêche. Après les mesures de protection de l'environnement, la biomasse a augmenté de 400%.

En sécurité

Les plongeurs peuvent s'approcher des poissons, ils ne partent pas, se sachant probablement en sécurité. Les habitants protègent les récifs de Cabo Pulmo depuis plus de 20 ans désormais. C'est un exemple qui permet de montrer que quand on veut protéger, l'écosystème reprend ses droits. Ce reportage sera diffusé dans l'émission "Sur le front", mardi 26 novembre, à 21h05, avec Hugo Clément. Une nouvelle émission qui envisage de dénoncer des scandales environnementaux et montrer que l'on peut agir, que la mobilisation paye.

