Marseille : comment protéger le parc des calanques ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Il y a la carte postale, magique, des calanques de Marseille (Bouches-du-Rhône) : une mer turquoise bordée de falaises. Mais il y a une autre réalité, celle d'un site pris d'assaut dès que le soleil brille. "Il y a du monde par rapport à la température mais ce n'est pas étonnant par rapport à la période Covid, tout le monde a envie de sortir de chez soi et de profiter de l'extérieur dès qu'on peut", explique un Marseillais, aux caméras de France 2, dimanche 7 mars.





Retrouver la sérénité



Une soif d'évasion qui a fait doubler la fréquentation en 2020 : jusqu'à 4 000 visiteurs par jour dans la calanque de Sormiou l'été dernier. Une réalité qui perdure et sature très vite la petite route sinueuse. Les 600 habitants s'inquiètent de cette affluence et souhaitent que la mairie ferme la route au plus vite. Le Parc national des calanques tente de dissuader les visiteurs en postant des photos de plages bondées. Le parc a aussi proposé un nouveau plan d'accès avec des navettes et des voitures repoussées plus loin.

Le JT

Les autres sujets du JT