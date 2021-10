Incendies du Var : plusieurs tortues rescapées ont été libérées

Une équipe du journal de 13 Heures a assisté à la remise en liberté d’une des tortues d’Hermann grièvement blessée et sauvée in extremis lors des incendies dans le Var cet été. “C’est vraiment très important de relâcher ces tortues, là où on les a trouvés, parce que c’est chez elles. Même si c’est un milieu qui a été incendié, elles vont pouvoir retrouver des repères, des petits refuges et des cachettes”, explique Jean-Marie Ballouard, un jeune biologiste.

Un bébé tortue miraculé

Au mois d’août, un incendie avait détruit une partie de la réserve naturelle de la plaine des morts qui accueillait l’espèce protégée. Une trentaine de reptiles blessés sont soignés dans le village des tortues. Parmi les rescapés, un bébé tortue est devenu la mascotte des soigneurs. “C’est un miracle total, car on ne trouve jamais ces bébés (...) c’est extraordinaire qu’elle ait réussi à s’en sortir”, s’exclame l’un d’entre eux. Plusieurs tortues ont été libérées et munies d’un capteur pendant un an.