Var : à la découverte du village des tortues de Carnoules

Cela fait plus d'un mois et demi que les tortues n'avaient pas foulé leur terre, dans la plaine des Maures (Var). Aujourd'hui, trois tortues sauvages ont pu revenir chez elles même si leur univers a été complètement détruit par les flammes. Grâce à un émetteur radio, les scientifiques vont les suivre toutes les semaines pendant un an, histoire de voir comment elles vont se réapproprier ce désert. "Cela reste un challenge pour elles de trouver des endroits pour se cacher; pour trouver à manger, de l'eau, des partenaires...", indique Jean-Marie Ballouard, scientifique à la Station d'Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux.

Les tortues ont été nourries, logées, réhydratées et nettoyées

Pendant plus de six semaines, les tortues ont été pouponnées au Village des tortues de Carnoules (Var) par Franck et le personnel. Elles ont été nourries, logées, réhydratées et nettoyées. "On les nettoie avec une solution savonneuse spéciale à la chlorhexidine, et cette solution permet d'enlever tous les germes", indique Franck. En arrivant, la plupart des tortues avaient la carapace brûlée.