Île de Ré : 65 tortues marines soignées par le centre de soins de l'aquarium de La Rochelle ont été relâchées dans l'océan

L'aquarium de La Rochelle (Charente-Maritime) a procédé mardi 28 mai à la remise à l'eau de 65 tortues marines recueillies dans son centre d'études et de soins pour les tortues marines, rapporte France Bleu La Rochelle. Les tortues ont été relâchées sur une plage au nord de l'île de Ré, sur la commune de Saint-Clément-des-Baleines.

L'aquarium procède régulièrement à des remises à l'eau des tortues soignées dans son centre, mais cette remise a été particulièrement importante, avec 65 spécimens qui ont retrouvé l'océan. Lors des deux dernières opérations, en juin et octobre 2023, ce sont une quinzaine de tortues qui avaient été relâchées.

Oum et Oxygène, les deux plus grandes des 65 tortues, ont été équipées de balises scientifiques. "Les émetteurs satellitaires vont permettre de mieux comprendre leurs déplacements, quels sont les facteurs environnementaux qui vont influencer leurs déplacements, explique Florence Dell'Amico, la responsable du centre d'études et de soins, au micro de France Bleu. C'est très important pour améliorer nos connaissances sur ces espèces et leur protection."

350 tortues remises à l'eau en 30 ans

Depuis sa création, il y a plus de 30 ans, le centre d'études et de soins pour les tortues marines de l'aquarium accueille des tortues marines signalées en détresse sur toute la façade Manche-Atlantique et les soigne. Il a déjà recueilli et remis à l'eau plus de 350 tortues.