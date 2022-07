Environnement : Sandrine Treyvaud répare le corail à la main

Ancienne plongeuse, Sandrine Treyvaud s'est vite passionnée pour les coraux. Véritables écosystèmes vivants du fond des océans, ils regroupent 25% de la biodiversité marine, mais sont menacés de disparition à cause du comportement humain. Quatre mois par an, la Toulonnaise s'envole pour les Caraïbes et la Guadeloupe. Avec elle, des volontaires, venus des quatre coins de la France et formés préalablement dans le Var, se relaient chaque semaine.



Infirmières-jardinières

"On est un peu des infirmières-jardinières", s'amuse une bénévole. Ensemble, ils ramassent chaque branche en apnée avant de les recoller à la main sur la plage. "On a une heure maximum à partir du moment où on commence", les informe Sandrine Treyvaud qui fait preuve de minutie pour sauver le maximum de corail.