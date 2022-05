Environnement : le Conservatoire botanique national de Bailleul abrite plus de 1 000 espèces

Pour la première fois, des enfants d'une classe de maternelle découvrent le Conservatoire botanique de Bailleul (Nord). Et leur matinée débute dans le jardin des plantes sauvages. Ici, on observe, on touche, on sent, l'éducation à la nature même au plus jeune âge. "On n'est pas nombreux à faire de l'éducation à l'environnement. Effectivement, c'est une richesse", dit Olivier Lebleu, éducateur nature. "On va prendre des photos, on va en reparler en classe, et puis on va aussi continuer notre petit jardin qu'on a commencé à l'école", ajoute Pauline Terrier, enseignante.

34 millions de graines de 600 espèces botaniques

Plus de 1 000 espèces de plantes sont à découvrir dans le jardin. Des milliers d'autres sont à l'abri de la lumière dans les herbiers, des ouvrages d'un immense intérêt patrimonial. Le Conservatoire, c'est aussi une banque de semence. Dans des réfrigérateurs sont conservées 34 millions de graines de 600 espèces botaniques, qui n'attendent que de retrouver la terre. Dans le jardin du Conservatoire, "c'est là qu'on met en culture des plantes qui sont rares, protégées, afin de les réintroduire ensuite en milieu naturel", explique Vianney Fouquet, guide nature au Conservatoire botanique national de Bailleul.