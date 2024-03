Environnement : dans les Yvelines, les pilleurs de forêts font des ravages

Les vols de bois, rentables, se multiplient dans les forêts françaises. Les gendarmes des Yvelines traquent les pilleurs, responsables de désastres écologiques.

Un bois meurtri. De la forêt qui s'élevait sur les lieux il y a quelques mois, il ne reste presque plus rien. À Septeuil, dans les Yvelines, les gendarmes enquêtent depuis plus d'un an sur des vols de bois. Les voleurs coupent eux-mêmes les troncs dans les forêts des environs. "Le type d'arbre qui a été coupé, ce sont les arbres beaux, sains, et ce qu'il reste ce sont les arbres malingres, fins", pointe Gabriel Ducrest, commandant de la compagnie départementale de Mantes-la-Jolie.

Des centaines de milliers d'euros de préjudice

Un bois de bonne qualité, issu de gros chênes en zones protégées, rapporte beaucoup aux voleurs. "On est sur un préjudice de plusieurs centaines de milliers d'euros, sur les dizaines de parcelles qui ont été victimes de ces coupes d'arbres abusives", explique Gabriel Ducrest. Derrière ces coupes, les gendarmes soupçonnent un exploitant forestier de la région.