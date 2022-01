En Isère, une boutique se spécialise dans les produits menstruels réutilisables

Dans la petite commune iséroise des Abrets-en-Dauphiné, une boutique spécialisée propose des produits menstruels réutilisables et de fabrication française. L'occasion pour la gérante d'aider de nombreuses femmes et de briser ce sujet encore tabou. #IlsOntLaSolution

À l'intérieur de cette boutique des Abrets-en-Dauphiné, en Isère, tous les produits vendus sont dédiés aux femmes et à leurs menstruations. Culottes absorbantes et serviettes lavables : ici tout est "made in France" et réutilisable pour éviter aux femmes d'investir chaque mois dans des protections jetables et polluantes.

Pour une personne, la quantité de déchets générée pour une semaine de règles est énorme alors on multiplie ça par le nombre de jours, le nombre de femmes et ça fait un vrai problème. Cindy Billet Gérante de la boutique "Lune d'Amour"

Libérer la parole sur un sujet tabou

Les règles sont encore un sujet tabou en France aujourd'hui. Cindy, la gérante de ce nouvel établissement ouvert en décembre, n'hésite pas à en parler ouvertement. Elle espère que sa démarche va peremttre d'aider à libérer la parole des femmes.

De voir qu'il y a une boutique, qu'on peut en parler, qu'on dit les mots "règles", "vulve", "sang", ça dédramatise Cindy Billet Gérante de la boutique "Lune d'Amour"

Deuxième boutique spécialisée en France

La plupart des protections réutilisables sont vendues sur internet. Avec cette boutique spécialisée, Cindy veut aider les femmes à mieux comprendre leurs cycles, à se réapproprier leur corps. Et surtout à ne plus en avoir honte. Selon un récent sondage, 55% des Français estiment qu'il est inapproprié de parler de règles en public.