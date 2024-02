Biodiversité : une espèce migratrice sur cinq est menacée d’extinction

La situation des espèces migratrices inquiète la communauté internationale. Un rapport de l’ONU, publié lundi 12 février, alerte.

Le rapport est inédit, le constat alarmant et les chiffres toujours plus inquiétants. Une espèce migratrice sur cinq est menacée d’extinction. 44% voient même leur population baisser. Et la quasi-totalité des 58 espèces de poissons est concernée. "Le phénomène migratoire lui-même est en danger, parce qu’il existe des barrières, et que les habitats dont ces animaux ont besoin peuvent se trouver sous pression", défend Amy Fraenkel, secrétaire exécutive de la Convention des espèces migratrices.

Les activités humaines mises en cause

Des espèces menacées directement, d’après la Convention, par les activités humaines. L’agriculture intensive, la chasse, la pêche ou encore le changement climatique, sont notamment pointés du doigt. Et la liste des animaux menacés est loin d’être exhaustive d’après le rapport, puisque 400 autres espèces ne sont pas encore répertoriées.