Biodiversité : un refuge pour oiseaux sur le site d’une entreprise

En France, une célèbre enseigne de bricolage vient d'obtenir le label refuge de la Ligue pour la Protection des Oiseaux à Templemars, dans le Nord.

C’est une simple friche entre une route et un entrepôt. Pourtant, une zone de Templemars (Nord) est une mine d’or de biodiversité de la région. Le terrain appartient au groupe Kingfisher, maison mère de Castorama. Damien Villotta travaille pour la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et milite pour protéger ces îlots de nature. “Ici, il y a un garde-manger, beaucoup d’insectes qui sont proches de la végétation basse, du sol et des graines qui sont encore sur les fleurs”, explique-t-il.



Un site classé refuge LPO

Fleurs diverses, arbustes et plantes épineuses recouvrent ce terrain à l’abandon, où la végétation se développe. Sur le site, 10 hectares sont pensés pour permettre à la nature de se développer. La tonte à moins de 10 cm du sol est interdite et des ruches y ont été installées en 2011. “On a fait un inventaire sur l’ensemble du site. On y a découvert plus de trente espèces d'oiseaux (...) dont 19 sont des espèces protégées”, confie Sandrine Lefebvre, responsable RSE à l’immobilière du groupe KingFisher. Le site est classé refuge LPO depuis cet été.