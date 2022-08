Biodiversité : un couple de Belges immortalise les oiseaux du parc naturel de la Brenne

À Saint-Michel-en-Brenne (Indre), au lever du jour et au coucher du soleil, les étangs du parc national de la Brenne se parent de leurs plus belles couleurs. C'est l'heure pour Dominique et Luc Baligant, un couple belge passionné de photographie et d'ornithologie, de partir à la chasse aux clichés. Le couple passe des heures à observer, s'émerveiller et rechercher l'oiseau rare. Guides nature en Belgique, ils sont venus et revenus pour des safaris photo. À présent à la retraite, ils ont définitivement posé leur matériel en Brenne.

"Il y a une concentration extraordinaire"

"Quand on est arrivé ici, on a eu l'impression que c'était l'endroit où on devait être. Dans beaucoup de coins de France, il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver telle espèce ou telle espèce, alors qu'ici, sur une petite zone, il y a une concentration extraordinaire", se réjouit Luc Baligant. Quand les gardes du parc passent voir le couple, c'est pour échanger sur l'état et le niveau des étangs, mais aussi des populations d'oiseaux.