Biodiversité : les propositions de Nicolas Dupont-Aignan

Un million d'espèces animales et végétales risque de disparaître selon un rapport de l'ONU. "C’est paradoxal tous ces rapports, toutes ces belles déclarations et en même temps on continue à signer des accords de libre-échange où on fait venir des produits qui sont à des milliers de kilomètres", dénonce Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et tête de liste de Debout la France pour les élections européennes, invité des "4 Vérités" de France 2 mardi 7 mai.

"Contrôler ses frontières"

"A une condition, ce que je propose c'est qu'on n’accepte plus sur notre territoire des produits toxiques que nos agriculteurs à juste raison n'ont plus le droit d'utiliser. Or, l'Union européenne comme elle fonctionne aujourd'hui est sous la main des lobbys. La commission de Bruxelles, que je propose de supprimer, est complètement corrompue", affirme Nicolas Dupont Aignan. Et de poursuivre : "Je veux une Union européenne où chaque pays retrouve le droit de contrôler ses frontières et pas seulement pour l'immigration, mais pour la toxicité des produits que l'on importe".