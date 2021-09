Biodiversité : les Calanques, un exemple à suivre près de Marseille

Le Président de la République a annoncé qu'il souhaitait étendre les espaces maritimes protégés en Méditerranée. Pour de nombreux scientifiques et océanographes, c'est la clé pour mieux protéger la biodiversité.

C'est une zone presque sacrée. Ni pêcheurs, ni chasseurs, la nature dans ce qu'elle a de plus pur. Le parc des Calanques est une aire fortement protégée depuis plus de dix ans dans les Bouches-du-Rhône. Au large de certaines îles, la plongée reste tolérée. Pendant une heure, des plongeurs vont compter le nombre d'espèces présentes dans la zone. Sous l'eau, la mer offre un spectacle captivant. En quelques années, la biodiversité s'est considérablement augmentée. Murènes et mérous sont de retour en nombre.

Les pêcheurs sont mécontents

Une fois ces derniers remontés, c'est l'heure du bilan. Six mérous pour Guillaume, un des plongeurs, de quoi le mettre en joie. "Il y a dix ans, c'était inespéré d'en croiser un", explique Guillaume Baldjian. Ces zones fortement protégées ont fait leur œuvre, à tel point qu'elles devraient se multiplier. Emmanuel Macron l'a annoncé, elles représenteront 5% du bassin méditerranéen d'ici 2027, contre 0,2% aujourd'hui. Ces zones font le bonheur de tous, sauf des pêcheurs, qui souffrent parfois d'une diminution d'activité.