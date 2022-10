Biodiversité : le WWF publie un rapport alarmant sur la disparition des espèces

Les populations de vertébrés sauvages ont diminué de 69% en 50 ans. Selon les régions, les bilans sont contrastés : - 18% en Europe et Asie centrale, - 20% en Amérique du Nord, - 55% en Asie et Pacifique, - 66% en Afrique, et jusqu'à - 94% en Amérique latine et dans les Caraïbes. Parmi les 5 200 espèces recensées par le WWF, la tortue Luth de Guyane a quasiment disparu en 20 ans. "On observait des pontes de tortues, à l'ouest de la Guyane française de plus de 1 000 individus chaque année, il y a 20, 25 ans. Aujourd'hui, on en observe dix. Donc on est vraiment, là, sur un effondrement complet", observe Arnaud Gauffier, directeur des programmes de WWF France.

- 83% de population globale en eaux douces

Comme souvent, les causes sont multiples : surpêche illégale, érosion des plages ou encore la hausse des températures. L'unique responsable est l'homme. L'activité humaine continue de détruire des écosystèmes. L'eau douce a atteint une cote d'alerte, avec une chute de 83% de sa population globale. "C'est un indicateur de la pression que nous exerçons sur nos systèmes fluviaux. C'est une conséquence de la pollution, de l'irrigation utilisée pour cultiver, mais aussi des barrages construits dans les rivières, qui bloquent la migration des espèces qui doivent remonter les fleuves pour se reproduire", explique Marco Lambertini, directeur général de WWF International. Le bilan est censé interpeller les politiques lors de la COP27, prévue en novembre, et la COP 15 sur la biodiversité, au mois de décembre.