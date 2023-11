Biodiversité : le crabe bleu, un prédateur sous surveillance

Durée de la vidéo : 2 min

En France, le crabe bleu inquiète les pêcheurs. Sa prolifération est massive en Méditerranée. Reportage à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales.

Jean-Claude Pons sillonne un étang du Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) depuis 50 ans. Depuis cinq ans, il remonte des crabes aux pattes bleues dans ses filets, parfois plusieurs dizaines. "Parfois, on embarquait des poches pleines", dit-il. Ces trois dernières années, 25 tonnes de crabe bleu ont été pêchées dans son étang. L’envahisseur semble s’être installé durablement. Chaque femme pond jusqu’à 2 millions d’œufs.

Un programme de chasse au crabe bleu

Le crabe bleu est arrivé d’Amérique, dans le ballast des bateaux, et est terriblement vorace. Il n’y a ainsi presque plus d’anguilles à Canet-en-Roussillon, et seulement quatre pêcheurs, qui survivent depuis un an en participant à un programme scientifique. Ils sont dédommagés par la région Occitanie pour leur chasse au crabe bleu. Le programme se penche sur la croissance du crabe, sa reproduction, ou encore sa résistance à la température ou au manque d’oxygène.