Biodiversité : dans les pas feutrés du lynx, espèce menacée

Pour avoir une chance de l'observer, il faut se faire discret. Guillaume François est l'un des photographes qui connaît le mieux le lynx boréal. "Pour arriver à voir cet animal, il faut entrer dans son milieu à pas feutrés, comme lui. Et petit à petit on fait partie de son environnement, du décor", explique-t-il. Après des heures et des heures, le miracle survient parfois : une rencontre suivie d'une photo. Ce félin, craintif et sauvage, est menacé.

Braconnage et collisions routières nuisent à l' espèce

Le lynx a longtemps été présent sur tout le territoire français, mais à cause du déboisement et de la chasse, l'espèce s'est éteinte à la fin du 19ème siècle. Réintroduite en Suisse dans les années 70, elle s'est progressivement réinstallée côté français dans le Jura. Entre 120 et 150 lynxs y vivent, mais le braconnage et les collisions routières fragilisent leur avenir. Entre la fin mars et le début d'avril, cinq lynxs ont été tués sur les routes.