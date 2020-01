Australie : après les incendies, les inondations

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les Australiens ont accueilli avec des cris de joie une pluie salvatrice. En l'espace d'une journée, des précipitations diluviennes ont remplacé les feux de forêt menaçants, faisant même apparaître une nouvelle plaie : la grêle. À Canberra, Melbourne ou Sydney, l'eau s'est fait attendre pendant des semaines. "On a eu seulement quatre jours de pluie en quatre mois et à chaque fois c'étaient des précipitations faibles", se souvient un homme.

Des koalas sauvés des eaux

Pour les pompiers épuisés par quatre mois de bataille contre des incendies sans précédent, c'est une trêve inespérée. Mais la terre brûlée ne peut plus retenir l'eau et il faut sauver les koalas des flots. Plus d'un milliard d'animaux ont péri dans les flammes. La venue de la pluie fait renaître l'espoir de mettre fin à ce qui peut désormais être appelé une hécatombe.

