A Niort, des rapaces déployés en centre-ville pour lutter contre la prolifération des corbeaux

Des buses en plein centre-ville de Niort (Deux-Sèvres), l’image a de quoi surprendre les passants. Des rapaces en service commandé pour la municipalité qui a décidé de s’attaquer au problème des corbeaux et des pigeons, de plus en plus nombreux en centre-ville. Ce jour-là, plusieurs nids sont dans leur ligne de mire. Objectif : réduire les naissances en cassant les œufs, et faire fuir vers d'autres contrées les adultes.

Opération à 3200 euros

A Niort, comme dans de nombreuses villes, cette prolifération n’est pas sans conséquences. Leurs fientes acides abîment mobilier urbain et véhicules, et leur présence gênent de plus en plus commerçants et habitants. La mairie a donc décidé d’agir et d’investir 3200 euros dans cette opération. "On essaie de trouver une solution qui se veut naturelle et respectueuse de l’environnement. On voit aussi que le prédateur a sa place dans la ville pour faire fuir les autres espèces nuisibles" précise Thibault Hébrard, adjoint au maire en charge du développement durable. Dans quelques semaines, Niort disposera même de sa propre escadrille anti-nuisibles avec l’installation dans un clocher de la ville, d’un couple de faucons pèlerins.