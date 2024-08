Bientôt de retour en expérimentation en France, le système de consigne du verre dans les magasins fonctionne-t-il en Allemagne ?

Depuis plus de 30 ans, les Allemands utilisent ce système qui fera son grand retour en France, avec une expérimentation en Bretagne, Normandie, dans les Pays de la Loire et les Hauts-de-France, au printemps 2025. Au début, chez nos voisins, il concernait essentiellement les bouteilles en verre mais la consigne s'est élargie au début des années 2000 aux canettes et, aujourd'hui, il est même possible de ramener au supermarché ses pots de yaourt en verre, ses bouteilles de lait et quasi toutes ses bouteilles en plastique, même à usage unique.

Comment la consigne fonctionne-t-elle ?

Au moment de passer à la caisse, quand vous achetez votre boisson, vous payez une consigne. Son montant varie selon la bouteille. S'il s'agit d'un contenant à usage unique (comme une canette), vous payez alors la consigne la plus élevée, c’est-à-dire 25 centimes, parce que le coût environnemental est plus élevé puisqu'il faudra la recycler.

En revanche, si vous prenez une bouteille réutilisable, la facture, entre 8 et 15 centimes, est beaucoup moins lourde. Ces bouteilles réutilisables ne sont en fait pas recyclées. Elles sont renvoyées en usine, où elles sont rincées et remplies à nouveau. Elles peuvent servir environ 50 fois, l'impact environnemental est donc plus faible. Quelques exceptions existent tout de même. Par exemple, les boissons pour bébés et pour enfants sont exemptées de consignes. Tout comme les briques en carton, qui se recyclent déjà bien.

Ce système permet-il de réduire les déchets et de favoriser le recyclage ?

Globalement, oui. Le taux de recyclage des bouteilles et des canettes en Allemagne dépasse les 98%, selon le Centre européen de la consommation. C'est bien mieux qu'en France où il stagne autour de 60%.

Cependant, tout n'est pas parfait en Allemagne. Par exemple, la législation sur la consigne a eu un effet pervers. Elle a augmenté la part de bouteilles en plastique à usage unique, notamment parce que les consommateurs peuvent les rendre dans n'importe quel magasin, où des machines vont les compacter, ce qui n'est pas le cas des bouteilles réutilisables qui prennent plus de place.