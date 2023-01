Bhoutan : un pays exemplaire en matière d’écologie

Le Bhoutan est un exemple à suivre en matière d’émissions de CO2 puisque le pays affirme avoir un bilan carbone négatif.

Le Bhoutan est un pays montagneux qui se trouve dans la chaîne de l’Himalaya, entre la Chine et l’Inde. Seulement 750 000 habitants dans le pays, mais une véritable référence en matière d’émissions de CO2, puisqu’il assure en absorber plus qu’il n’en émet. Les très importantes forêts du pays, qui recouvrent 70 % du territoire, lui permettent d’afficher un si bon bilan carbone. "Ces arbres sont source de vie, ils absorbent la pollution comme le carbone et rejettent de l’oxygène", décrit Pobjikha Tsogpa, garde forestier.



Des mesures prises pour limiter les émissions

Bien que le bilan carbone soit dû aux forets, des mesures ont été prises pour limiter les émissions. Ainsi, toute l’électricité provient de l’hydraulique. Le bilan carbone est certes négatif, mais avec une population qui augmente et qui s’enrichit, les émissions s’agrandissent comme dans la capitale où le nombre de véhicules a fortement augmenté durant ces dernières années. Le gouvernement souhaite donc convertir les voitures à l’électrique. Pour cela, des subventions sont données aux chauffeurs. Dans les campagnes, aussi, cet aspect écologique est important.